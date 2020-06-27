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В Германии попросили возобновить продажи автомобилей Lada в ЕС

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Российские машины с 2020 года больше не поставляются в Европу.

В Германии создали петицию по возвращению на европейский рынок всего доступного модельного ряда Lada. Автором обращения выступил официальный дистрибьютор отечественных авто в Европе Lada Deutschland GmbH.

В качестве адресата выделены руководство "АвтоВАЗа", альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, а также в посольство России. Под петицией уже подписались более 1,4 человек. Авторы обращения указывают на то, что  Lada на протяжении долгого времени поставляли в Европу доступные для граждан автомобили.

Напомним, что российские машины с 2020 года больше не поставляются в Европу. Это связано с новым закон о выбросах углекислого газа в атмосферу. 

Видео: LADA 

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Категории: Тема дня, Лента новостей,

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