В "Газпроме" рассказали о снижении экспортной цены газа в I квартале

Она упала почти на $100 за 1 тысячу кубических метров по сравнению с показателями этого же периода прошлого года и достигла отметки в $162,1

Такие данные фигурируют в презентации, опубликованной на сайте "Газпрома". В то же время в компании уверены, что нижняя точка падения цен на газ пройдена, а к IV кварталу 2020 года рынок станет более устойчив.

В частности, именно такое мнение озвучил глава финансового департамента "Газпрома" Александр Иванников. Он объяснил свой прогноз сезонным фактором, а также заполненностью газовых хранилищ.

Начальник департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов также считает, что компании не следует менять расчеты по экспорту газа в Европу в текущем году, так как IV квартал года видится перспективным – "и с точки зрения цен, которые складываются, и с точки зрения ожидаемых отборов по контрактам" .

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