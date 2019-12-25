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Житель Гатчинского района попал под уголовное дело за хранение старых патронов и пистолета
Сегодня, 9:30
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himif

Житель Гатчинского района попал под уголовное дело за хранение старых патронов и пистолета

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Оружие признали пригодным для стрельбы.

Вечером 17 ноября гатчинские полицейские задержали на улице Солодухина 35-летнего местного жителя. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в ходе личного досмотра у мужчины в кармане нашли пистолет без маркировки и номера.

В ходе последующего осмотра станции техобслуживания, где работает местный житель, полицейские нашли и изъяли 35 заржавевших патронов, две обоймы с патронами, похожий на ружье предмет. Все находки отправили на исследование, экспертиза показала, что найденный первым пистолет-переделка вполне пригоден для стрельбы. Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия и боеприпасов. Мужчина поместили под подписку о невыезде.

Ранее мы писали, что задержан мужчина, подозреваемый в убийстве незнакомки в лесу у Коннолахтинской дороги.

Фото: pixabay

Теги: оружие, хранение боеприпасов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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