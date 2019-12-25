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Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве незнакомки в лесу у Коннолахтинской дороги
Сегодня, 11:52
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himif

Задержан мужчина, подозреваемый в убийстве незнакомки в лесу у Коннолахтинской дороги

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Труп женщины с повреждениями обнаружили еще 15 ноября.

Во вторник, 24 ноября, петербургская полиция задержала предполагаемого убийцу горожанки. Как стало известно Piter.TV, преступление произошло еще 15 ноября – в этот день в лесном массиве у Коннолахтинской дороги обнаружили труп неизвестной женщины 40-45 лет на вид. На теле женщины, а именно на голове и конечностях, нашли множественные повреждения.

Сразу после страшной находки полиция возбудила уголовное дело об убийстве, а спустя неделю с небольшим вышла на след преступника. По подозрению в преступлении на Утиной улице задержали уроженца Таджикистана, судимого ранее. 

Ранее мы рассказывали, что пьяный житель Соснового Бора до смерти забил свою 80-летнюю мать.

Фото: Piter.TV

Теги: труп, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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