В Гатчинской больнице избили пациента, после чего он скончался

После ссоры пациент подрался со своим соседом по палате, после чего второй скончался.

На днях было возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Ленобласти. Он подозревается в избиении своего соседа по палате в инфекционном отделении "Гатчинской КМБ", сообщает Следственный отдел по Гатчине.

Инцидент произошел в декабре 2017 года. Между соседями 38-и и 47-и лет произошёл конфликт, который позже перерос в драку.

"Подозреваемый в ходе ссоры, находясь в инфекционном отделении ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ" избил находящегося там же мужчину, нанеся ему не менее трех ударов кулаками по голове, тем самым причинил потерпевшему повреждения, повлекшие его смерть в реанимационном отделении больницы", - говорится в сообщении Следственного отдела по Гатчине.

Возбуждено дело по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Фото: Piter.TV