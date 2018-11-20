В Гатчине впервые проведут зимний фотокросс

В общей сложности, каждому из конкурсантов будет дано три отличающихся друг от друга темы для фотоснимков, на осуществление которых также отведут не более трех часов.

В воскресенье, 24 февраля, в Гатчине впервые проведут зимние фотосоревнования, которые пройдут в формате кросса. Участникам предстоит на бегу запечатлеть на камеру достопримечательности, знаковые места и просто интересные моменты из жизни города.

Сбор участников у Комитета по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике администрации Гатчинского муниципального района (ул. Достоевского, д.2) с 11.20 часов до 11.50 часов, старт в 12.00 в сквере у дома №2 по улице Достоевского.

В общей сложности, каждому из конкурсантов будет дано три отличающихся друг от друга темы для фотоснимков, на осуществление которых также отведут не более трех часов.

В 15.00 часов все участники должны предоставить в Комитет или прислать по указанной в день старта ссылке свои работы. При себе иметь фотоаппараты, чистую карточку и хорошее настроение! Предварительная регистрация обязательна vk.com/gatchina_foto либо по тел. 99-526.

Объявление победителей состоится в тот же день, в половине пятого дня.

Источник: пресс-служба Гатчины

Фото: "Интересный Выборг"