В Гатчине ремонтируют бассейн на улице Генерала Кныша

Пловцы смогут тренироваться там уже к концу 2020 года.

Рабочие продолжают возведение спортивного бассейна в Гатчине. Комплекс на улице Генерала Кныша будет готов к декабрю. Об этом сообщила Гатчинская служба новостей.

Сейчас на месте проходит этап отделочных работ. Процесс контролируют городские спортсмены.

В качестве подрядчика, проводящего строительство, выступает ООО "Бассейн ГАТ". Согласно техзаданию, комплекс общей площадью более 8 тысяч кв. метров будет иметь 3 зоны - спортивную, оздоровительную и зону для отдыха с маленьким бассейном.

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Фото: Гатчинская служба новостей