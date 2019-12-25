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В Гатчине ремонтируют бассейн на улице Генерала Кныша
Сегодня, 10:18
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lizapoluda

В Гатчине ремонтируют бассейн на улице Генерала Кныша

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Пловцы смогут тренироваться там уже к концу 2020 года.

Рабочие продолжают возведение спортивного бассейна в Гатчине. Комплекс на улице Генерала Кныша будет готов к декабрю. Об этом сообщила Гатчинская служба новостей.

Сейчас на месте  проходит этап отделочных работ. Процесс контролируют городские спортсмены. 

В качестве подрядчика, проводящего строительство, выступает ООО "Бассейн ГАТ". Согласно техзаданию, комплекс общей площадью более 8 тысяч кв. метров будет иметь 3 зоны - спортивную, оздоровительную и зону для отдыха с маленьким бассейном.

Ранее мы рассказали о том, что в Петербурге и Ленобласти резко снизился спрос на новостройки.

Фото: Гатчинская служба новостей

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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