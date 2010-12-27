В Гатчине появился самый молодой прокурор в Ленобласти

Новому прокурору 33 года.

В Гатчине назначили нового прокурора. Им стал младший советник юстиции Павел Росоловский. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Ленинградской области.

На должность Гатчинского городского прокурора Ленинградской области его назначили приказом Генерального прокурора. Павел Россоловский родился в 1985 году в Саратове. В 2007 он окончил Саратовскую государственную юридическую академию и поступил на службу в прокуратуру 47 региона. Уже был следователем, помощником, прокурором отдела, начальников отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Ленинградской области.

Россоловский теперь стал самым молодым прокурором в Ленобласти, до этого это звание принадлежало 34-летнему прокурору Тихвинского района, Михаилу Волницкому.

Фото: прокуратура Ленинградской области