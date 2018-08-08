В Гатчине полыхает огромный пожар: горят горы покрышек на свалке

Вечером 8 августа, в Гатчине на территории промзоны загорелась свалка с покрышками.
На видео, которое прислал наш мобильный корреспондент видно, что в небе виден огромный столб черного дыма.
По словам корреспондента, покрышки горят уже более 2-х часов.
Никакой опасности людям и строениям пожар не представляет. Но воняет это все жутко, передает корреспондент.
На месте возгорания работают сотрудники пожарной службы.
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