В Гатчине полыхает огромный пожар: горят горы покрышек на свалке

По словам мобильного корреспондента, покрышки горят уже более 2-х часов.

Вечером 8 августа, в Гатчине на территории промзоны загорелась свалка с покрышками.

На видео, которое прислал наш мобильный корреспондент видно, что в небе виден огромный столб черного дыма.

По словам корреспондента, покрышки горят уже более 2-х часов.

Никакой опасности людям и строениям пожар не представляет. Но воняет это все жутко, передает корреспондент.

На месте возгорания работают сотрудники пожарной службы.

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