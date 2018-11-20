В Гатчине открылось уже второе кафе с бесплатными обедами для пожилых

Ежедневно в кафе приходят волонтеры, стремящиеся оказать поддержку и содействие в развитии проекта.

В минувший вторник, 29 января, в городе Гатчине наконец-то открылось долгожданное кафе с бесплатными обедами для людей пожилого возраста. В день открытия работники заведения сумели угостить сытными блюдами порядка 57 пенсионеров. В заведении работало 15 волонтеров, сообщает онлайн-издание "GazetaSPb".

Пенсионеры могут каждый день прийти в кафе и бесплатно пообедать. Однако, представители кафе приглашают остальных желающих отведать блюда поваров ДоброДомика после 16:00. В официальной группе кафе уверяют, что все деньги, отданные за еду гостями, пойдут на покупку свежих продуктов для пенсионеров.

Горожане целиком поддерживают в идее создания данного заведения его владельцев. Мало того, ежедневно в кафе приходят волонтеры, стремящиеся оказать поддержку и содействие в развитии проекта.

Ранее в Piter.TV: В Гатчине откроется кафе с бесплатными обедами для пожилых посетителей

Источник: сетевое издание "GazetaSPb"