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В Гатчине накрыли нелегальных косметологов
Сегодня, 22:05
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KaterinaKono13

В Гатчине накрыли нелегальных косметологов

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В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

В Гатчине была обнаружена компания, предоставляющая услуги в сфере эстетической медицины не имея на то специальной лицензи. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

В центре внимания надзорного органа оказалась ООО "Силуэт плюс", руководство которой не имело лицензии на выполнение соответствующей деятельности, предоставляя услуги в сфере косметологии и диетологии с 2016 года.

Женщин, которые обращались в данную фирму, лечили от угревых заболеваний, различных аллергических реакций, а также консультировали по поводу потери веса, корректировке рациона, специалисты без должного образования. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Источник: сетевое издание "Невские Новости"

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг,

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