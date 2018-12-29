В Гатчине накрыли нелегальных косметологов

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Гатчине была обнаружена компания, предоставляющая услуги в сфере эстетической медицины не имея на то специальной лицензи. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

В центре внимания надзорного органа оказалась ООО "Силуэт плюс", руководство которой не имело лицензии на выполнение соответствующей деятельности, предоставляя услуги в сфере косметологии и диетологии с 2016 года.

Женщин, которые обращались в данную фирму, лечили от угревых заболеваний, различных аллергических реакций, а также консультировали по поводу потери веса, корректировке рациона, специалисты без должного образования. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"