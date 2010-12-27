В Гатчине начался прием заявок на участие в VI кинофестивале "Литература и кино"

Кинофестиваль пройдет в Гатчине с 18 по 20 сентября. Работы на кинематографический конкурс "Дебют" принимаются до 6 сентября, на конкурс литературных произведений – до 13 сентября. В конкурсе могут принять участие дети от 5 до 18 лет.

Начался прием заявок на участие в VI кинофестивале "Литература и кино" - детям".

Кинофестиваль пройдет в Гатчине с 18 по 20 сентября. Работы на кинематографический конкурс "Дебют" принимаются до 6 сентября, на конкурс литературных произведений – до 13 сентября. В конкурсе могут принять участие дети от 5 до 18 лет.

Для участия в конкурсе на лучшее литературное произведение необходимо предоставить свою работу в жанрах "Рассказ", "Сказка" или "Стихотворение". В кинематографическом конкурсе "Дебют" могут участвовать как отдельно авторы и режиссеры, так и творческие группы и объединения. К участию принимаются мультипликационные, документальные и художественные фильмы.

Все вопросы по оформлению конкурсных заявок и участию в конкурсе можно задать в кинотеатре "Победа" в Гатчине или по тел. 8 (81371) 9-88-82. Материалы необходимо предоставить строго в электронном виде по адресу: 188300, Ленинградская обл., г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 5 или по электронной почте e-mail:pobedazam@mail.ru.

Итоги конкурса будут подведены на закрытии фестиваля "Литература и кино – детям", которое состоится 20 сентября 2019 года.

Источник: пресс-служба ЛО