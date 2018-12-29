В Гатчине 74-летний пенсионер убил своего собутыльника

Мужчину арестовали, в настоящее время он пребывает в следственном изоляторе.

В Гатчине окончено расследование преступления, совершенного 74-летним пенсионером. Следователи обвиняют его в убийстве. Об этом сообщает сетевое издание "Moika78".

По версии следствия, в ночь на 29 октября прошлого года, обвиняемый распивал спиртные напитки вместе со своим 44-летним знакомым. Происходило это в дачном домике на Сызранской улице в Гатчине. Однако между собутыльниками возник конфликт. Обвиняемый нанес не менее семи ударов в области шеи и других частей тела своему знакомому. Тот от полученных травм скончался на месте происшествия.

Мужчину арестовали, в настоящее время он пребывает в следственном изоляторе. Известно, что в прошлом у обвиняемого также были судимости, одна из них - убийство.

Источник: Moika78.ru