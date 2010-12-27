В ГУП ВЦКП рассказали о районах-лидерах Петербурга по потреблению жилищно-коммунальных услуг

Первые места в списке заняли Невский, Калининский, Выборгский и Кировский районы. Замыкают рейтинг Центральный, Фрунзенский, Красносельский, Приморский, Красногвардейский и Адмиралтейский район.

ГУП ВЦКП для выставления счетов за октябрь произвел расчет начислений за потребленные жителями жилищно-коммунальные услуги и составил рейтинг районов Санкт-Петербурга, ставших лидерами по потреблению и начислениям. За указанный промежуто времени Предприятием был выпущен 1 млн 362 тыс. счетов.

На первых местах рейтинга расположились Невский, Калининский, Выборгский и Кировский районы. По данным ВЦКП, в Невском районе объем потребления КУ составил в общей сложности 133,6 млн рублей. Всего было направлено 117,6 тыс. лицевых счетов. На холодное водоснабжение и водоотведение пришлось 72 млн рублей, на горячее водоснабжение 45 млн рублей и на отопление – 16,6 млн рублей.

Калининский район занял по потреблению КУ второе место в городе (125,3 тыс. лицевых счетов). Объем потребления КУ составил 130 млн рублей, среди которых 52 млн начислено за ГВС, за отопление 8 млн рублей, за ХВС и водоотведение 70 млн рублей.

В Выборгском районе по счетам было выставлено 107 млн рублей (106 тыс. лицевых счетов). За горячую воду 36,5 млн рублей, за холодную воду и водоотведение – 62 млн, за отопление 8,5 млн рублей.

Кировский район в рейтинге потребления КУ занял 4 место. Общий объем потребления составил 123 млн рублей. За ГВС начислено 44,5 млн рублей, за ХВС и водоотведение – 67,1 млн рублей, за отопление 11,4 млн рублей. В общей сложности было направлено 114,3 тыс. лицевых счетов.

Следом за четверкой лидеров следуют В Центральном районе (85 тыс. Л.С.) объем потребления коммунальных услуг составил 107,5 млн рублей. Из них 58,3 млн приходится на холодное водоснабжение (ХВС) и водоотведение, 26,4 млн рублей – на горячее водоснабжение (ГВС) и 22,8 млн рублей на отопление. Вычислительный центр коллективного пользования многоотраслевого комплекса жилищного хозяйства (ГУП ВЦКП)

Во Фрунзенском районе при общем объеме 105 лицевых счетов. Объем потребления составил 110,9 млн рублей. За ГВС – 47 млн рублей, за отопление – 4,3 млн рублей, за ХВС и водоотведение – 59,6 млн рублей.

В Красносельском районе при 101 тыс. Л, С. Выставлено 42,7 млн рублей, за ХВС и водоотведение – 56 млн рублей, за отопление – 9,8 млн рублей. Общий объем потребления составляет 108,5 млн рублей.

В Приморский район направили 96 тыс. лицевых счетов. Объем потребления КУ составил 104,6 млн рублей. За ГВС начислено 40,7 млн рублей, за ХВС и водоотведение – 56 млн рублей, за отопление – 7,9 млн рублей.

Общий объем потребления в Красногвардейском районе составил 103,3 млн рублей. ГУП ВЦКП направил 89,7 тыс. Л. С. По счетам за ГВС выставлено 32,1 млн рублей, за ХВС и водоотведение – 53,8 млн рублей, за отопление – 17,3 млн рублей.

На последней строчке рейтинга оказался Адмиралтейский район, куда ВЦКП направил 67 тыс. лицевых счетов. При объеме потребления КУ в 84,4 млн рублей за ГВС начислено 27,2 млн рублей, за ХВС и водоотведение – 41,8 млн рублей, за отопление – 15,4 млн рублей.