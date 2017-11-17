В пятницу, 17 ноября в акватории Финского залива военнослужащие выполняют спуски под воду с проведением подводных стрельб. Об этом пишет 47news.
Занятия проходят на специально оборудованных участках в акватории Финского залива. Боевые пловцы отрабатывали технику подводного плавания в светлое и темное время суток. Делали они это в полном водолазном снаряжении.
Под водой военные совершенствуют навыки стрельбы из специального оружия по неподвижным и движущимся мишеням. Для этого используются ростовые макеты, изображающие водолаза.
Сегодня, 11:13
181
В водах Финского залива стреляют водолазы
В пятницу, 17 ноября в акватории Финского залива военнослужащие выполняют спуски под воду с проведением подводных стрельб.
В пятницу, 17 ноября в акватории Финского залива военнослужащие выполняют спуски под воду с проведением подводных стрельб. Об этом пишет 47news.