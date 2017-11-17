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В водах Финского залива стреляют водолазы

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В пятницу, 17 ноября в акватории Финского залива военнослужащие выполняют спуски под воду с проведением подводных стрельб.

В пятницу, 17 ноября в акватории Финского залива военнослужащие выполняют спуски под воду с проведением подводных стрельб. Об этом пишет 47news.

Занятия проходят на специально оборудованных участках в акватории Финского залива. Боевые пловцы отрабатывали технику подводного плавания в светлое и темное время суток. Делали они это в полном водолазном снаряжении.

Под водой военные совершенствуют навыки стрельбы из специального оружия по неподвижным и движущимся мишеням. Для этого используются ростовые макеты, изображающие водолаза. 

Теги: новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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