В водах Финского залива стреляют водолазы

В пятницу, 17 ноября в акватории Финского залива военнослужащие выполняют спуски под воду с проведением подводных стрельб.

В пятницу, 17 ноября в акватории Финского залива военнослужащие выполняют спуски под воду с проведением подводных стрельб. Об этом пишет 47news.



Занятия проходят на специально оборудованных участках в акватории Финского залива. Боевые пловцы отрабатывали технику подводного плавания в светлое и темное время суток. Делали они это в полном водолазном снаряжении.



Под водой военные совершенствуют навыки стрельбы из специального оружия по неподвижным и движущимся мишеням. Для этого используются ростовые макеты, изображающие водолаза.