В Финском заливе спасли психбольного

Он начал тонуть на расстоянии нескольких сотен метров от берега.

В воскресень, 19 августа, в Приморском районе из воды спасли 30-летнего больного. Об этом сообщают "Невские Новости".

Мужчина стал тонуть на расстоянии нескольких сотен метров от берега, это заметили очевидцы и позвонили в службу экстренной помощи. Сами они не решились помочь утопающему, так как он вел себя неадекватно. Когда прибыли спасатели, мужчина почти ушел под воду.

Спасенному оказалось на вид около 30 лет, он не смог что-нибудь понятно произнести и вел себя довольно странно. Спасатели передали пострадавшего бригаде "Скорой", а они отправили его в психиатрическую больницу №3 имени Скворцова-Степанова.

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Фото: pixabay.com