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В Финском заливе перевернулся прогулочный катер
Сегодня, 12:01
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TretyakovaS

В Финском заливе перевернулся прогулочный катер

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Погибла женщина, в больнице находится пять человек.

Вечером 27 апреля в акватории Финского залива у Канонерского острова маломерный катер потерял ход и начал тонуть. На борту прогулочного судна находились девять человек. Об этом сообщает ТАСС.

Спасателям удалось поднять из воды восемь человек. Еще одного пассажира искали с катеров.

Пассажирка катера, которую спасли из воды, скончалась в больнице. Еще пять человек находятся в медучреждениях. Двоих человек после оказания помощи отпустили домой.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации водного транспорта. Предполагается, что причиной произошедшего мог стать сильный ветер. 

По факту инцидента продолжается проверка. 

Теги: новости петербурга, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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