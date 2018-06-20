В Финском заливе перевернулся прогулочный катер

Погибла женщина, в больнице находится пять человек.

Вечером 27 апреля в акватории Финского залива у Канонерского острова маломерный катер потерял ход и начал тонуть. На борту прогулочного судна находились девять человек. Об этом сообщает ТАСС.

Спасателям удалось поднять из воды восемь человек. Еще одного пассажира искали с катеров.

Пассажирка катера, которую спасли из воды, скончалась в больнице. Еще пять человек находятся в медучреждениях. Двоих человек после оказания помощи отпустили домой.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при эксплуатации водного транспорта. Предполагается, что причиной произошедшего мог стать сильный ветер.

По факту инцидента продолжается проверка.