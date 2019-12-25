В Петербурге стартовал фестиваль профессий "Билет в будущее"

Фестиваль продлится до 28 ноября.

Во вторник, 19 октября, в петербургском мультимедийном парке "Россия-моя история" стартовал фестиваль профессий "Билет в будущее", в котором примут участие 25 тысяч школьников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации губернатора города.

Фестиваль помогает школьникам разобраться в мире современных профессий и познакомить их с профессиями будущего. Сама площадка фестиваля будет состоять из четырех тематических зон: умный город, социальный город, открытый город и комфортный город. Каждое направление представляет собой небольшую лабораторию, в которой школьники 6-11 классов, которые пробуют свои силы в современных профессиях. Принять участие в фестивале могут школьники, зарегистрированные на платформе "Билет в будущее".

Ранее стало известно, что до 2024 года в Петербурге создадут для детей еще 9 IT-кубов и 23 центра ЦЦО "Инфинити". По словам губернатора города, дети должны как можно раньше постигать азы будущей профессии. Именно для этого в Петербурге необходимо продолжать развивать инфраструктуру дополнительного образования.

Фото: пресс-служба администрации губернатора Петербурга