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До 2024 года в Петербурге создадут для детей еще 9 IT-кубов и 23 центра ЦЦО "Инфинити"
Сегодня, 21:40
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До 2024 года в Петербурге создадут для детей еще 9 IT-кубов и 23 центра ЦЦО "Инфинити"

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В кружках и секциях самых разных направлений занимаются 80% школьников. Больше 90% из них посещают занятия бесплатно.

До 2024 года в Петербурге создадут для детей еще 9 IT-кубов и 23 центра цифрового образования "Инфинити". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

В городе стремительно открываются детские технопарки и центры цифрового образования для школьников. За последние два года в Петербурге появилось 16 таких центров.

По словам губернатора города Александра Беглова, дети должны как можно раньше постигать азы будущей профессии. Именно для этого в Петербурге необходимо продолжать развивать инфраструктуру дополнительного образования.

Ранее мы писали, что в ближайшие три года в городе откроются 5 школьных кванториумов.

Фото: пресс-служба Смольного

Теги: дети, центр цифрового образования
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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