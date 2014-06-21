До 2024 года в Петербурге создадут для детей еще 9 IT-кубов и 23 центра ЦЦО "Инфинити"

В кружках и секциях самых разных направлений занимаются 80% школьников. Больше 90% из них посещают занятия бесплатно.

До 2024 года в Петербурге создадут для детей еще 9 IT-кубов и 23 центра цифрового образования "Инфинити". Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В городе стремительно открываются детские технопарки и центры цифрового образования для школьников. За последние два года в Петербурге появилось 16 таких центров.

По словам губернатора города Александра Беглова, дети должны как можно раньше постигать азы будущей профессии. Именно для этого в Петербурге необходимо продолжать развивать инфраструктуру дополнительного образования.

Ранее мы писали, что в ближайшие три года в городе откроются 5 школьных кванториумов.

Фото: пресс-служба Смольного