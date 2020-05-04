В ФРГ отказались отвечать на санкции США против "Северного потока — 2"

Власти Германии назвали США "важнейшим партнером".

В правительстве ФРГ оценили слова американского сенатора Тома Каттона, который считает политику Германии в отношении газопровода "Северный Поток-2" угрозой НАТО. Депутатский запрос на эту тему в кабинет министров направили из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

В ответе правительства говорится, что власти страны считают проект газопровода сугубо коммерческим и рассчитывают на то, что он будет завершен. Там также заявили, что не считают свою позицию угрозой для Северо-атлантического альянса.

Федеральное правительство не разделяет мнение, что немецкая политика по отношению к "Северному потоку-2" угрожает НАТО

Правительстве ФРГ

Там также добавили, что не согласны с утверждение о том, что США ведут себя более агрессивно по отношению к "европейским народам". Власти Германии назвали США "важнейшим партнером за пределами Европы в политике безопасности", и заверили, что не будут вступать с ними в экономическую войну.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Трубы протянутся по ну Балтийского моря и пройдут через территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании.

Видео: kremlin.ru