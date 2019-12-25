Ученый заметил, что гипотезу еще предстоит доказать.

В ФМБА сообщили о более низкой заболеваемости COVID-19 среди аллергиков. Такое заявление в комментарии журналистам "РИА Новостей" сделал директор Института иммунологии Муса Хаитов. Специалист заметил, что по поводу этой ситуации ученые высказывают различные гипотезы.

От начала пандемии прошло около полутора лет, но с самого начала появились данные о том, что пациенты с аллергией реже болеют коронавирусной инфекцией. Муса Хаитов, представитель ФМБА

Эксперт напомнил об исследовании иностранных коллег, в которых говорится о том, что аллергическая бронхиальная астма не является фактором, усиливающим риск протекания заражения коронавирусом в тяжелой форме. Хаитов объяснил, что на данный момент медикам сложно сказать, с чем именно это связано. Он призвал искать подтверждения имеющихся гипотез.

Также в ФМБА рекомендовали аллергикам прививаться от ковида только в стадии ремиссии.

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Фото: Piter.tv