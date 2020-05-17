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В Еврокомиссии заявили о "распространении Россией теорий заговора"

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Этим якобы занимаются дружественные Кремлю источники.

Представитель Еврокомиссии Питер Стано обвинил РФ в распространении в странах ЕС теорий заговора и дезинформации о коронавирусе. Об этом официальный представитель ЕК сказал в интервью BIld.

По его словам, "источники из России" якобы хотят поставить под сомнение авторитет и способность Евросоюза и стран-членов объединения преодолеть кризис. Авторами дезинформации он назвал дружественные Кремлю источники и российские государственные СМИ.

Стано добавил, что подобные действия могут иметь существенные последствия для здравоохранения. 

Видео: YouTube / Council of the EU

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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