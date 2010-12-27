В Эрмитаже представляют одежду с фарфоровыми пайетками

Дизайнер самостоятельно расшивала предметы гардероба необычными элементами.

В государственном музее "Эрмитаж" проходит выставка фарфоровой одежды. Автором работ выступает известный дизайнер Татьяна Чапургина.Оа более 15 лет занимается созданием данных изделий. "Изюминкой" творчества модельера является декор платьев и костюмов при помощи фарфоровых пайеток. Специалист отмечает, что украшала изделия вручную.

Отметим, что на данный момент мастером придумано и создано более 60 творений. Сейчас Чапургина является ведущим художником на "Императорском фарфоровом заводе".

Посмотреть на работы петербуржцы смогут до 10 марта.

Фото: Piter.tv