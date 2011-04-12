  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Эрмитаже открылась выставка "Севрский фарфор и имитации. От преклонения до обмана"
Сегодня, 16:04
61
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Эрмитаже открылась выставка "Севрский фарфор и имитации. От преклонения до обмана"

0 0

Среди шедевров можно отыскать предметы из "Сервиза с камеями", созданного по заказу Екатерины II для князя Григория Потемкина.

В Петербурге 6 декабря открылась выставка  "Севрский фарфор и имитации. От преклонения до обмана". В экспозицию вошло более полутора сотен предметов. Посетители увидят вазы, образцы посуды и фарфоровая пластика. Об этом сообщили в tg-канале Эрмитажа.

Многие изделия были созданы на Севрской мануфактуре. Часть экспонатов изготовили в подражание севрским оригиналам мастерами Императорского фарфорового завода и мануфактуры князя Николая Борисовича Юсупова в Архангельском. 
 
Среди шедевров можно отыскать предметы из "Сервиза с камеями", созданного по заказу Екатерины II для князя Григория Потемкина. В музее есть сервиз мадам Дюбарри, чашки с изображениями короля Франции Людовика XVI и королевы Марии Антуанетты, декорированные эмалью. 

Посетить выставку можно по входному билету в Главный музейный комплекс.

Ранее на Piter.tv: новое здание Кунсткамеры откроется в 2024 году.

Фото: Pxhere

Теги: выставка, куда сходить в петербурге, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии