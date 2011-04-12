В Эрмитаже открылась выставка "Севрский фарфор и имитации. От преклонения до обмана"

Среди шедевров можно отыскать предметы из "Сервиза с камеями", созданного по заказу Екатерины II для князя Григория Потемкина.

В Петербурге 6 декабря открылась выставка "Севрский фарфор и имитации. От преклонения до обмана". В экспозицию вошло более полутора сотен предметов. Посетители увидят вазы, образцы посуды и фарфоровая пластика. Об этом сообщили в tg-канале Эрмитажа.

Многие изделия были созданы на Севрской мануфактуре. Часть экспонатов изготовили в подражание севрским оригиналам мастерами Императорского фарфорового завода и мануфактуры князя Николая Борисовича Юсупова в Архангельском.



Среди шедевров можно отыскать предметы из "Сервиза с камеями", созданного по заказу Екатерины II для князя Григория Потемкина. В музее есть сервиз мадам Дюбарри, чашки с изображениями короля Франции Людовика XVI и королевы Марии Антуанетты, декорированные эмалью.

Посетить выставку можно по входному билету в Главный музейный комплекс.

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Фото: Pxhere