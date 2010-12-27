В Эрмитаж выстроилась огромная очередь из-за бесплатного входа

Около главного здания Эрмитажа собралась большая очередь. Сегодня в музее бесплатный вход, а также празднование дня рождения.

Внушительная очередь собралась около входа в Зимний дворец. Всплеск интереса к Эрмитажу связан с бесплатным входом. Сегодня у музея день рождения, в вязи с этим вход в него свободный.

В этом году на Дворцовой площади проходит мистерия. Оно проводится весь день с 11 до 22. В прошлом году было световое шоу - 3-D мэппинг, в этом - другой формат. Это аудиоспектакль, подготовленный специально ко Дню Эрмитажа. Он состоит из музыки и текстовых фрагментов.

Пресс-служба Эрмитажа

В музее рассказали "Мойке 78", что волонтеры всегда ходят вдоль очереди и предлагают собравшимся посетить экспозиции в Главном штабе. Входная зона там находится в помещении и посетителям не придется мерзнуть на улице. Никаких тепловых установок любителям бесплатного искусства не предоставляют.

Бесплатный дни в Эрмитаже не редкость: они проходят каждый первый четверг месяца. И даже в январские морозы собирают огромную очередь из посетителей.