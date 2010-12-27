В Эрмитаж привезут настоящие древности из Помпеи

Гостем VII Международного культурного форума в Санкт-Петербурге в 2018 году станет Италия. Об этом сообщил генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.
В Италии произошли очень большие реформы в музейной жизни, и мы услышим рассказы об этом, рассказал представитель музея
В честь культорного форума в Петербург завезут настоящие древности из Помпеи. Отметим, что ткие сокровища достанутся Эрмитажу в обмен на богатую коллекцию скифских ювелирных урашений скифов.
Цель этой выставки- наглядно показать все влияния Помпеи на искусство Италии.
Фото: Государственный Эрмитаж/ВК