В "Эрмитаж-Выборг" приехали директора лучших музеев мира

В древнем городе впервые за 10 лет прошло выездное заседание Международного Консультативного Совета при ЮНЕСКО.

В Выборге прошло заседание Международного Консультативного Совета директоров музеев при ЮНЕСКО. В ВЦ "Эрмитаж-Выборг" собрались руководители ведущих мировых музеев. В их числе - представители Лувра и Центра Помпиду, лондонской Национальной галереи и музея Метрополитен в Нью-Йорке. Последний раз члены МКС приезжали в Выборг 10 лет назад во время открытия ВЦ "Эрмитаж-Выборг".

Мы приезжали сюда, когда здесь еще шла стройка. Да, уже не было руин, но еще шла стройка. Сейчас мы видим то, что произошло здесь за 10 лет. Этот огромный успех, которого достиг центр "Эрмитаж-Выборг". Михаил Пиотровский

После знакомства с экспозицией выборгского Эрмитажа гостей города ждала официальная программа. Эксперты обсудили эффективные модели управления культурными центрами, вопросы финансирования и продвижения музейных проектов. После официальной программы членов Консультативного Совета пригласили поучаствовать в экскурсии по достопримечательностям Выборга.

Видео: Piter.TV