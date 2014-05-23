Жильцы обратились в полицию с жалобой на девушку.

В Екатеринбурге девушка устроила дебош из-за потерявшегося шпица. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел в жилищном комплексе "Фаэтон" и попал на камеры наблюдения. Девушка вышла из лифта с собакой породы шпиц, однако затем животное вернулось в кабину. Посчитав, что ее похитили соседи, она начала громко стучать ногами в двери жильцов. Те пытались успокоить девушку. Вскоре шпица удалось найти, однако жильцы обратились в полицию с жалобой на дебоширку.

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Видео: Telegram / Baza