В ЕС рассказали об отсутствии однозначной позиции в отношении России

Отношения РФ и стран Запада ухудшились в 2014 году.

У стран Евросоюза нет четкой позиции относительно отношений с Россией. Об этом сообщил новый верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает El Pais.

По его словам наличие санкции не отражает политику стран участниц. Некоторые из них очень неохотно идут на нормализацию отношений с РФ, а другие, напротив, хотели бы это сделать. В Москве неоднократно отмечали, что противоборство с ЕС невыгодно обоим сторонам.

Отношения РФ и стран Запада ухудшились в 2014 году, когда Крым вошел в состав России. В ответ на это страны ЕС ввели в отношении России санкции, которые расширяются с каждым годам.

Ранее мы писали о словах министра иностранных дел России Сергей Лавров, где он оценил перспективы нормализации отношений между Москвой и Киевом.

Видео: YouTube / European Parliament