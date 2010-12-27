Очевидцы: в Девяткино девушка в желтом пальто выпала из окна

Вечером 12 мая в Девяткино женщина потянулась за выброшенным с балкона пакетом, но не удержала равновесия и полетела вниз.

Вечером 12 мая в Девяткино, на Привокзальной площади девушка выпала из окна. Такая информация появилась в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

По словам очевидцев, девушка в желтом пальто бросила чёрный пакет с общего балкона примерно на 20 этаже. Затем она передумала и решила оставить пакет себе. Достать вещь оказалось не так просто: девушка пыталась перелезть через ограждение балкона, но чуть не рухнула вниз. Она проделала эту процедуру еще раз и сорвалась.

По предварительным данным, девушка погибла. На месте работали врачи скорой помощи и сотрудники полиции.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург