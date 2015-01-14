В День Балтийского моря Петербург отчитался о рекордной очистке воды

Губернатор поздравил горожан с Всемирным днём водных ресурсов и Днём Балтийского моря.

Губернатор Александр Беглов поздравил петербуржцев с Всемирным днём водных ресурсов и Днём Балтийского моря. В своём обращении глава города подчеркнул, что Санкт-Петербург — один из самых богатых водными объектами мегаполисов мира, а их сохранение является главным направлением экологической повестки.

Беглов напомнил, что за последние годы городу удалось довести очистку сточных вод до 99,8% — это один из самых высоких показателей в мире, свидетельствующий о технологическом развитии и экологической ответственности Северной столицы. "Одна из наших главных задач — обеспечить очистку всех стоков в черте города до 100 процентов к 2030 году", — отметил губернатор.

В развитии системы водоотведения город работает на опережение. В прошлом году завершён первый этап строительства дублёра первого участка Главного канализационного коллектора. В этом году стартовал второй этап — от Лахты до Планерной улицы. В планах — модернизация и строительство коллекторов в Выборгском, Красногвардейском, Василеостровском и Колпинском районах.

В рамках федерального проекта "Вода России" реализуются масштабные программы очистки прудов и возрождения исторических гидросистем в Царском Селе и Петергофе. Городская программа по оздоровлению рек и водоёмов расширена до 369 объектов. В этом году продолжится расчистка русел рек Новой и Чёрной речки, начались работы по очистке Суздальских озёр.

За 20 лет в Петербурге удалось почти вдвое снизить потребление воды — результат внедрения ресурсосберегающих технологий, повышения эффективности инфраструктуры и осознанного отношения горожан к природным богатствам. Обновлённые станции непрерывно следят за 22 параметрами качества воды.

Благодарю всех, кто вносит вклад в сохранение чистоты и рациональное использование водных ресурсов — экологов, учёных, коллектив "Водоканала Санкт-Петербурга", представителей природоохранных общественных организаций, волонтёров, сотрудников органов власти и предприятий. Желаю новых успехов в решении экологических задач, сохранении водных богатств России и Санкт-Петербурга! Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

