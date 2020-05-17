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В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

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Регион располагается на пятом месте по числу инфицированных. 

За время пандемии коронавируса в Дагестане скончалось около 40 медработников. Среди погибших числятся не только врачи, но и средний, младший медперсонал и другие сотрудники. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

В ведомстве добавили, что немало случаев инфицирования среди врачей случилось в ходе контакта с членами семьи, родственниками, а также при посещении поминальных мероприятий.

Ранее министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов дал блогеру Руслану Курбанову интервью в прямом эфире в Instagram. Там глава Минздрава также сказал о 40 погибших медиках, а также назвал число умерших среди гражданского населения.

От COVID-инфекции 29, от внебольничной пневмонии – 657
Джамалудин Гаджиибрагимов

По данным на 16 мая в Дагестане зарегистрировали 3280 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Регион располагается на пятом месте по числу инфицированных. 

Видео: Instagram / ruslan__kurban

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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