В Дагестане от коронавируса умерли более 40 врачей

Регион располагается на пятом месте по числу инфицированных.

За время пандемии коронавируса в Дагестане скончалось около 40 медработников. Среди погибших числятся не только врачи, но и средний, младший медперсонал и другие сотрудники. Об этом сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

В ведомстве добавили, что немало случаев инфицирования среди врачей случилось в ходе контакта с членами семьи, родственниками, а также при посещении поминальных мероприятий.

Ранее министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов дал блогеру Руслану Курбанову интервью в прямом эфире в Instagram. Там глава Минздрава также сказал о 40 погибших медиках, а также назвал число умерших среди гражданского населения.

От COVID-инфекции 29, от внебольничной пневмонии – 657

Джамалудин Гаджиибрагимов

По данным на 16 мая в Дагестане зарегистрировали 3280 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Регион располагается на пятом месте по числу инфицированных.

Видео: Instagram / ruslan__kurban