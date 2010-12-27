На Ленинском проспекте "врач" открыл стрельбу в "Суши шопе"

Злоумышленник наглядно показал, что пришел с настоящим пистолетом и похитил выручку.

3 февраля магазин японской кухни в Кировском районе подвергся ограблению. Мужчина в маске зашел в заведение с пистолетом и забрал все деньги из кассы.

Как сообщает АН "Оперативное прикрытие" инцидент произошел в магазине "Суши шоп", который расположен в доме 34 по улице Зины Портновой. Русский мужчина лет 30-ти пришел в магазин в медицинской маске и с пистолетом в руке. Он выстрелил в стену и потребовал 20-летнюю продавщицу отдать ему все деньги.

Злоумышленник обогатился на 8 тысяч и скрылся в неизвестном направлении. Полиция изучает записи с камер наблюдения. Преступник ушел в сторону Ленинского проспекта.

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