Петербуржец за субботнюю ночь успел поскандалить в двух ресторанах

Пьяный мужчина бил посуду, пока не приехала полиция.

В Выборгском районе правоохранительные органы боролись с пьяным дебоширом, который успел устроить скандал сразу в двух ресторанах в Выборгском районе Петербурга.

Как сообщили очевидцы, мужчина средних лет в состоянии сильного алкогольного опьянения был выгнан из ресторана после устроенного там дебоша. Однако петербуржец не отчаялся и решил поесть роллов в соседнем "Токио Сити". В какой-то момент что-то пошло не так. То ли суши были не вкусные, то ли по другим причинам, но дебошир начал громить посуду.

Угомонить некультурного гостя смог только, приехавший по вызову, отряд Росгвардии. Но мужчина решил сразиться с ними в бою. Драться ему помешали наручники.

Скандалиста доставили в отел полиции. Обстоятельства случившегося уточняются.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург