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В ДТП с пассажирской "Газелью" во Владимирской области пострадали 6 человек
Сегодня, 14:08
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MShaffter

В ДТП с пассажирской "Газелью" во Владимирской области пострадали 6 человек

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На трассе столкнулись "Газель" и два грузовика.

Сегодня, 1 октября, во Владимирский области произошло массовое ДТП с 6 пострадавшими.

Сообщается, что ДТП произошло в 8 утра на 184-м км трассы М-7 "Волга", объездная дорога Владимира. На трассе столкнулись пассажирская "Газель" и две фуры. В результате аварии пострадали оба водителя грузовиков, пассажир одного из грузовиков и три пассажира "Газели". 

Один из пострадавших в реанимации. ГИБДД расследует все причины и обстоятельства ДТП.

Фото: ВК, Подслушано Автомобилистов | Владимир

Теги: дтп, жесть, массовое дтп, новости владимирской области, новости россии, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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