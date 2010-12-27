В ДТП с пассажирской "Газелью" во Владимирской области пострадали 6 человек

На трассе столкнулись "Газель" и два грузовика.

Сегодня, 1 октября, во Владимирский области произошло массовое ДТП с 6 пострадавшими.

Сообщается, что ДТП произошло в 8 утра на 184-м км трассы М-7 "Волга", объездная дорога Владимира. На трассе столкнулись пассажирская "Газель" и две фуры. В результате аварии пострадали оба водителя грузовиков, пассажир одного из грузовиков и три пассажира "Газели".

Один из пострадавших в реанимации. ГИБДД расследует все причины и обстоятельства ДТП.

Фото: ВК, Подслушано Автомобилистов | Владимир