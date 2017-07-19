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Вчера, 1:57
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Sheker
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В ДТП в Курской области погибли пять человек

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Трагедия произошла у поселка Щетинка

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей в Курской области погибли пять человек, четверо из них — дети. Еще восемь человек были госпитализированы. Врачи борются за жизнь самого маленького пострадавшего 1-месячного мальчика. 

Известно, что автомобиль Peugeot, ехавший с существенным перегрузом по направлению к Курску, совершил разворот через двойную сплошную разделительную линию и на скорости врезался в следовавший во встречном направлении автомобиль Volkswagen Tiguan. 

На месте аварии работает следственная группа регионального СУ СК РФ. К работе по устранению последствий аварии привлекли почти полсотни спасателей и 15 единиц техники.              

 

 

 

 

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Теги: курск дтп
Категории: Новости России Лента новостей

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