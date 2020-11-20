Женщина получила травмы после ДТП на проспекте Энгельса

Она пыталась перейти дорогу.

Утром 20-го ноября в Выборгском районе столкнулись два легковых автомобиля. В результате пострадавшим оказался пешеход, узнал Piter.TV от источника.

Сообщение о ДТП на пересечении проспекта Энгельса и Поклонногорской поступило в восьмом часу утра. Участниками ДТП стали "Ниссан" и "Форд". Момент столкновения попал на камеры видеонаблюдения. Судя по кадрам, одна из машин остановилась, чтобы пропустить пешехода, но другая не успела затормозить и врезалась в нее. В результате легковой автомобиль сбил пешехода.

Пострадавшей оказалась женщина 1960-го года рождения. Ее госпитализировали с ушибом колена.

Видео: Piter.TV