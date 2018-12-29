В ДТП на Петроградке серьезно пострадал водитель

На набережной Лазарева жестко столкнулись "Лада" и "Хендай".

Вечером 13 января на пересечении улицы Большой Зелениной и набережной Адмирала Лазарева произошло серьезное ДТП. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

На указанном участке дороги столкнулись "Лада" и "Хендай". Как рассказали очевидцы, водителя "Лады" спасатели вырезают из искореженного автомобиля. Пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Также пользователи соцсетей сообщили, что набережную Адмирала Лазарева перекрыли в сторону Васильевского острова.

Фото: ВКонтакте/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург