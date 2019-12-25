В ДНР заявили о ранении трёх детей в результате обстрелов ВСУ

По домам мирных жителей было произведено 30 выстрелов из БМП-2.

В понедельник, 4 мая, Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Александровка в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

По данным СЦКК ВСУ открыли огонь в 17:35. В результате обстрела пострадали четверо людей, включая трех маленьких детей. У двух девочек 2013 года рождения диагностировали осколочное ранение спины и осколочное ранение ноги, а у девочки 2010 года рождения — осколочное ранение в голову. Также осколочные ранения теменной части головы и ног получил мужчина 1965 года рождения.

Согласно информации Управлении Народной милиции ДНР по домам мирных жителей было произведено 30 выстрелов из БМП-2.

Видео: YouTube / Радіо Свобода Україна