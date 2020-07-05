В Чикаго при стрельбе погибли четыре человека

По факту происшествия проводится проверка. Стрелков ищут.

В ночь на 5 июля в американском городе Чикаго произошла стрельба, в которой погиб подросток и пострадали несколько человек. Об этом журналистам сообщили в местной полиции.

Инциденос случился в одном из центральных районов города, где проходила вечеринка. Неизвестные подошли к месту проведения мероприятия и открыли огонь.

В результате стрельбы скончались четыре человека, включая 14-летнего подростка, четверо получили ранения, среди них двое несовершеннолетних.

Видео: YouTube / WGN News