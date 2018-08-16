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Видео из Чикаго: Два самолета не смогли разъехаться в аэропорту

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Из-за столкновения оу обоих лайнеров сильно повреждены хвостовые части.

В аэропорту О,Хара в Чикаго два авиалайнера не смогли разъехаться во время рулежки.

Как передает CBS Chicago со ссылкой на федеральное управление гражданской авиации США, во время рулежки в аэропорту О,Хара два самолета местных авиалиний не смогли разъехаться и столкнулись. В результате у обоих самолетов сильные повреждения. 

Специалисты выясняют все обстоятельства происшествия. Один из рейсов был отложен, а второй и вовсе отменен. О пострадавших не сообщается.

Видео: CBS Chicago

Фото: Twitter/@jessycamalina

Теги: авиакатстрофа , самолеты столкнулись , столкнулись в чикаго
Категории: Лента новостей Происшествия Мировые новости

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