Видео из Чикаго: Два самолета не смогли разъехаться в аэропорту

Из-за столкновения оу обоих лайнеров сильно повреждены хвостовые части.

В аэропорту О,Хара в Чикаго два авиалайнера не смогли разъехаться во время рулежки.

Как передает CBS Chicago со ссылкой на федеральное управление гражданской авиации США, во время рулежки в аэропорту О,Хара два самолета местных авиалиний не смогли разъехаться и столкнулись. В результате у обоих самолетов сильные повреждения.

Специалисты выясняют все обстоятельства происшествия. Один из рейсов был отложен, а второй и вовсе отменен. О пострадавших не сообщается.

Видео: CBS Chicago

Фото: Twitter/@jessycamalina