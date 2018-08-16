Видео из Чикаго: Два самолета не смогли разъехаться в аэропорту

В аэропорту О,Хара в Чикаго два авиалайнера не смогли разъехаться во время рулежки.
Как передает CBS Chicago со ссылкой на федеральное управление гражданской авиации США, во время рулежки в аэропорту О,Хара два самолета местных авиалиний не смогли разъехаться и столкнулись. В результате у обоих самолетов сильные повреждения.
Специалисты выясняют все обстоятельства происшествия. Один из рейсов был отложен, а второй и вовсе отменен. О пострадавших не сообщается.
Видео: CBS Chicago
Фото: Twitter/@jessycamalina