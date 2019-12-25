СМИ: В Неваде в небе столкнулись 2 самолета

Оба пилота погибли.

В Неваде столкнулись и потерпели крушения два легкомоторных самолета, сообщает ТАСС со ссылкой на CNN. ЧП произошло в 240 километрах к северо-востоку от Лас-Вегаса в районе города Калиенте (штат Невада),

На борту каждого самолета было по 1 человеку, они оба погибли. Причины столкновения выясняются. Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование катастрофы. Известно только то, что оба самолета столкнулись в небе при тушении природного пожара, который начался в среду.

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Фото:YouTube/Raj Raj