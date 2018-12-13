Всего перед судом южно-восточной страны предстали 14 обвиняемых.

Высший суд Черногории приговорил двух россиян к тюрьме за попытку государственного переворота. Об этом сообщают РИА Новости.

Перед судом южно-восточной страны предстали 14 обвиняемых, включая двух граждан РФ – Эдуарда Шишмакова и Владимира Попова. Все фигуранты дела были признаны виновными и приговорены к тюрьме. Шишмаков получил 15 лет тюрьмы, Попов — 12.

Во время зачитывания приговора судья заявила, что россияне умышленно участвовали в совершении преступления с намерением запугать граждан Черногории, напасть на жизнь и здоровье другого лица, поставить под угрозу основы общественного строя Черногории и предотвратить вступление страны в НАТО.

Осужденных она назвала главными инициаторами путча, которые снабжали остальных фигурантов деньгами и инструкциями.

Фото: Piter.TV