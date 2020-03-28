В Череповце введут режим ЧС из-за коронавируса

В Череповце введут режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил глава региона Олег Кувшинников.
Он отметил, что ввести режим ЧС предложил мэр Череповца Вадим Германов. Губернатор поддержал это предложение.
За сутки в городе выросло число людей с предварительным диагнозом коронавирус с двух до девяти.
Исходя из ситуации, мы приняли меры по введению режима чрезвычайной ситуации на территории города, - сказал глава региона.
Ранее в России за сутки зарегистрировали 228 новых случаев заражения коронавирусом.
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