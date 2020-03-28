В Череповце введут режим ЧС из-за коронавируса

За сутки в городе выросло число людей с предварительным диагнозом коронавирус с двух до девяти.

В Череповце введут режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил глава региона Олег Кувшинников.

Он отметил, что ввести режим ЧС предложил мэр Череповца Вадим Германов. Губернатор поддержал это предложение.

За сутки в городе выросло число людей с предварительным диагнозом коронавирус с двух до девяти.

Исходя из ситуации, мы приняли меры по введению режима чрезвычайной ситуации на территории города, - сказал глава региона.

Ранее в России за сутки зарегистрировали 228 новых случаев заражения коронавирусом.