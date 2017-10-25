В Челябинске 53-летний педофил надругался над тремя мальчиками

Педофила задержали. Следователи выясняют причастность извращенца к другим аналогичным преступлениям.

В Челябинске задержан 53-летний мужчина - педофил, который подозревается в трех случаях преступления против половой неприкосновенности мальчиков 11-12 лет.

Извращенец работал уборщиком городского парка. Свои гнусные злодеяния он совершил в период с июня по октябрь нынешнего года. Двух детей педофил заманил в подсобное помещение в парке. Третьего заманил в дом, где злоумышленник снимал жилье. Как только взрослым стало известно об этом, мужчину разыскали и задержали. Следственным Управлением Следственного Комитета возбуждено уголовное дело по статьям "Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и "Развратные действия".

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о предъявлении обвинения. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Устанавливается возможная причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений.

СУ СК России по Челябинской области

Видео: Piter.TV

Фото: СУ СК РФ по Челябинской области