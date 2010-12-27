На Новгородской улице снесли летнее кафе и торговые домики

Землепользователь занял площадь в 650 квадратных метров.

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга освободили земельный участок на Новгородской улице, который был занят без необходимых на то документов. На территории находились бетонные и металлические ограждения, тент летнего кафе, торговые домики и другие элементы благоустройства, сообщили в ведомстве.

Компания, которая заняла участок площадью 650 квадратных метров, по договору использовала смежную территорию. Там находился ресторан, причем в договоре были прописаны другие цели использования. Далее ситуацией займется комитет имущественных отношений города.

Землепользователь знал, что ему необходимо освободить участок, однако в срок этого не сделал. Его могут привлечь к административной ответственности по статье "Самовольное размещение (установка) и перемещение элемента благоустройства.

Фото: gov.spb.ru