В Центральном районе пройдут учения "Водоканала", коммунальщиков и МЧС

Службы проверят собственную готовность к аварийным ситуациям.

В Центральном районе Петербурга экстренные службы проводят проверку готовности к чрезвычайным ситуациям, которые могут возникнуть на данной территории. Специалисты справятся с просевшим асфальтом, прорывом трубопровода, а также ситуации, при которой холодная вода залила проезжую часть. В мероприятии заявлено участие районных коммунально-жилищных структур, "Водоканала" и представителей МЧС по региону.

В условия указано, что температура, при которой происходят данные события, достигает минус десяти градусов по Цельсию. На месте организуют оперативный штаб, который в режиме реального времени будет заниматься устранением проблем.

Фото: Piter.tv

