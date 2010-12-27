В ЦПКиО обнаружили труп мужчины в синих плавках

У Елагина моста в ЦПКиО В Петербурге охранник парка обнаружил труп мужчины в синих плавках. Об этом сообщил телеканал "78" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Охранник парка сразу же доложил о своей находке в МЧС. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они установили, что погибшему мужчине на вид 35-40 лет. На его теле обнаружили шрам от аппендицита. Личность умершего, как и детали происшествия, устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что горожане обнаружили разлив нефтепродуктов в устье реки Смоленки.
Фото: mostotrest-spb.ru
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