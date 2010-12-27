В ЦПКиО обнаружили труп мужчины в синих плавках

По предварительной информации известно, что он утонул в средней Невке.

У Елагина моста в ЦПКиО В Петербурге охранник парка обнаружил труп мужчины в синих плавках. Об этом сообщил телеканал "78" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Охранник парка сразу же доложил о своей находке в МЧС. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они установили, что погибшему мужчине на вид 35-40 лет. На его теле обнаружили шрам от аппендицита. Личность умершего, как и детали происшествия, устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что горожане обнаружили разлив нефтепродуктов в устье реки Смоленки.

Фото: mostotrest-spb.ru