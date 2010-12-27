В Брянске умер избитый пьяным полицейским подросток

Инцидент случился в середине августа у кафе в поселке Локоть.

В Брянске скончался 17-летний подросток, избитый пьяным полицейским. Об этом в социальных сетях сообщили родственники мальчика.

Инцидент случился в середине августа у кафе в поселке Локоть. Пьяный полицейский ударил подростка, после чего тот сильно ударился о ступеньку. Мальчик впал в кому, и врачи не смогли его спасти.

Напавшим на подростка оказался 36-летний заместитель начальника местного отдела полиции Денис Терехов. Мужчину арестовали на два месяца по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. УМВД уволило подозреваемого, не дожидаясь приговора.

Редакция Piter.TV приносит свои соболезнования родным и близким мальчика.

Фото: открытые источники