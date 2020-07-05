В Британии звёзд спорта и кино освободят от карантина

Им предстоит работать в контролируемых закрытых сообществах.

Власти Великобритании разрешили проведение ряда спортивных мероприятий, а также возобновление съёмок кино. С таким заявлением выступили в министерстве культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ.

Согласно указу министра летом в стране позволят безопасно провести несколько международных спортивных мероприятий и съёмки некоторых крупных телевизионных и документальных проектов. Это даст возможность обеспечить большую поддержку Великобритании и её экономике.

Сообщается, что спортсменов и членов съёмочных групп освободят от прохождения двухнедельного карантина по прибытии в Соединённое Королевство. Им предстоит работать в контролируемых закрытых сообществах.

Видео: YouTube / Edinburgh Television Festival