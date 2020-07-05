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В Британии звёзд спорта и кино освободят от карантина

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Им предстоит работать  в контролируемых закрытых сообществах. 

Власти Великобритании разрешили проведение ряда спортивных мероприятий, а также возобновление съёмок кино. С таким заявлением выступили в министерстве культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ. 

Согласно указу министра летом в стране позволят безопасно провести несколько международных спортивных мероприятий и съёмки некоторых крупных телевизионных и документальных проектов. Это даст возможность обеспечить большую поддержку Великобритании и её экономике. 

Сообщается, что спортсменов и членов съёмочных групп освободят от прохождения двухнедельного карантина по прибытии в Соединённое Королевство. Им предстоит работать  в контролируемых закрытых сообществах. 

Видео: YouTube / Edinburgh Television Festival

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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